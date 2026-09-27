Saltillo intensifica reforestación y saneamiento de cauces

Saltillo, Coahuila; 26 de septiembre de 2026.— El gobierno municipal de Saltillo intensificó las labores de mantenimiento ambiental en la ciudad mediante la reforestación de vialidades principales y el saneamiento de cauces naturales, con el objetivo de ampliar la cobertura vegetal y mitigar riesgos durante la temporada de lluvias.

Como parte de la estrategia "Bosques Urbanos Lineales", personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ejecutó la plantación de ejemplares de pino piñonero a lo largo del camellón central del bulevar José Musa de León, en el tramo comprendido entre el bulevar José Narro Robles y la carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz González puntualizó que estas acciones responden al plan integral de la administración para incrementar la masa arbórea en las vialidades e incorporar más áreas verdes al entorno urbano.

De forma paralela, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" desplegaron un operativo de deshierbe y limpieza profunda en el arroyo Charquillo, específicamente en la intersección del bulevar José María Rodríguez y la calle Carlos Finlay, en la colonia Alpes.

En el cauce se retiraron maleza, basura doméstica y escombros acumulados para garantizar el flujo del agua, protegiendo a los vecinos del sector y a los automovilistas que transitan por la zona.