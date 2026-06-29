Jericó Abramo Masso impulsa reforma para transparentar seguros médicos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado federal Jericó Abramo Masso exhortó al Congreso de la Unión a aprobar la reforma que busca transparentar el mercado de los seguros de gastos médicos mayores y los servicios hospitalarios privados, al considerar que millones de familias enfrentan incrementos desproporcionados y cobros poco claros que afectan su economía.

El legislador señaló que existe una creciente demanda de usuarios de seguros médicos y de personas que recurren a hospitales privados para contar con reglas más claras que permitan evitar abusos y otorgar mayor certeza en los costos.

Abramo Masso explicó que recientemente participó en un debate con especialistas del sector y representantes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde, aseguró, hubo coincidencias sobre la necesidad de impulsar la iniciativa.

Indicó que la propuesta ya cuenta con dictamen y predictamen, además del respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes coinciden en la importancia de transparentar los costos de los servicios médicos privados y de las pólizas de gastos médicos mayores.

El diputado destacó que uno de los sectores más afectados es el de los adultos mayores, ya que alrededor de cinco millones de personas enfrentan el riesgo de perder su cobertura médica debido a incrementos en las primas que oscilan entre 30 y 90 por ciento.

Atribuyó esta situación a cláusulas poco transparentes y a esquemas de cobro que, en muchos casos, resultan difíciles de comprender para los asegurados.

Asimismo, señaló que persisten diferencias significativas en los costos que cobran hospitales y clínicas privadas por procedimientos similares, además de que algunos pacientes reciben estados de cuenta cuya integración carece de claridad suficiente.

Abramo Masso subrayó que la reforma no busca intervenir el mercado ni imponer controles de precios, sino establecer mecanismos que permitan a los usuarios conocer con precisión los costos de los servicios contratados y tomar decisiones informadas.

Recordó que la iniciativa estaba programada para discutirse y votarse el pasado 28 de abril, pero fue retirada de la agenda legislativa. Por ello, hizo un llamado al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para que el tema sea reincorporado al próximo periodo ordinario de sesiones.

El legislador manifestó su confianza en que la reforma pueda ser sometida a votación en septiembre y reiteró que continuará impulsando su aprobación para garantizar mayor transparencia, certidumbre y equidad en la contratación de seguros médicos y servicios de salud privados.