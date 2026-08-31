Magaly Hernández propone regular el uso de celulares en escuelas de Coahuila

SALTILLO, COAH.- La regulación del uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos está en análisis y sería de forma gradual, permitiendo los dispositivos cuando tengan una finalidad pedagógica o académica, informó la diputada local Magaly Hernández.

Explicó que la propuesta contempla que, al inicio de la jornada escolar, los alumnos entreguen sus teléfonos a la prefectura o los coloquen en lockers destinados para su resguardo, según el esquema que se adopte.

La legisladora aclaró que no se busca prohibir el uso de los dispositivos, sino regularlo para evitar distracciones y atender problemáticas relacionadas con las redes sociales y las plataformas digitales.

"Ellos lo van a poder utilizar siempre y cuando sea con fin pedagógico, con fin académico", señaló.

Hernández indicó que algunos estados ya aplican estrategias similares, mediante las cuales los estudiantes entregan sus teléfonos al comenzar las clases y los reciben nuevamente alrededor de 15 minutos antes de concluir la jornada.

Precisó que, en esos casos, los alumnos pueden enviar un mensaje a sus padres de familia para informarles que llegaron a la escuela antes de entregar el dispositivo.

La diputada señaló que, mientras la propuesta no sea aprobada, su aplicación no será obligatoria de manera homologada. Una vez aprobada la ley, explicó, la regulación sería general.

Entre los objetivos de la medida está también atender el ciberacoso, tanto entre estudiantes como hacia docentes. Hernández mencionó que existen casos en los que alumnos fotografían a maestros y difunden las imágenes en redes sociales, con posibles afectaciones a su trayectoria.

La legisladora informó que durante el Consejo Técnico Escolar, realizado los días 24 y 25, los maestros respondieron una encuesta sobre las ventajas y desventajas del uso de celulares dentro de los planteles. También se consultó a estudiantes.

De acuerdo con las respuestas de algunos alumnos, señaló, no tener el dispositivo en la mano les provoca ansiedad e incluso insomnio.

Hernández consideró necesario atender las consecuencias del uso constante de redes sociales entre adolescentes, ante el incremento de casos de depresión y ansiedad que, dijo, se ha observado.

Añadió que la regulación de celulares podría formar parte de una discusión más amplia sobre el uso de redes sociales por menores de 16 años, debido a los riesgos que enfrentan en las plataformas digitales.

La diputada destacó la necesidad de proteger el bienestar y la integridad de niñas, niños y jóvenes, ante la posibilidad de que personas desconocidas utilicen las redes sociales para engañarlos.