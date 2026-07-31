Regulación de vehículos eléctricos ligeros en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) prepara una regulación para ordenar la circulación de vehículos eléctricos ligeros, como scooters y patines, bajo criterios nacionales relacionados con velocidad, seguridad y convivencia vial. Víctor de la Rosa, titular del IMMUS, explicó que el principal parámetro para clasificar estos vehículos será la velocidad máxima que desarrollan.

De acuerdo con los estándares nacionales de referencia, los vehículos que circulan hasta 25 kilómetros por hora pueden considerarse dentro de esquemas de convivencia con peatones; después de ese límite, su funcionamiento se equipara al de una motocicleta. El funcionario señaló que el análisis de la normativa municipal se realiza con cuidado para definir con claridad qué vehículos podrán operar bajo la categoría de movilidad ligera y cuáles deberán cumplir con otras disposiciones.

Indicó que no deberá existir margen de interpretación sobre las características de los equipos autorizados, pues modificaciones físicas a los vehículos no cambiarán sus condiciones de operación ni sus límites de seguridad. De la Rosa explicó que uno de los principales retos para la incorporación de estos medios de transporte es la infraestructura urbana existente, ya que las banquetas de las ciudades mexicanas no fueron diseñadas históricamente para la circulación de patines eléctricos.

Detalló que elementos como juntas, desniveles o superficies inadecuadas pueden representar riesgos debido al tamaño reducido de las ruedas de estos vehículos. Ante esta situación, el IMMUS contempla analizar su convivencia principalmente en espacios como ciclocarriles, conforme continúe su desarrollo en la ciudad. El titular del instituto señaló que Saltillo debe adaptar estos modelos de movilidad a sus propias condiciones urbanas, debido a que los vehículos eléctricos ligeros surgieron en ciudades con infraestructura distinta, diseñada específicamente para su operación.

Además, consideró que una regulación tecnológica desde la fabricación de los equipos podría ser una alternativa para establecer límites de velocidad, debido a que estos vehículos cuentan con sistemas electrónicos que permiten controlar su desempeño. Explicó que una disposición de carácter federal podría establecer características como tamaño y velocidad máxima, lo que permitiría reducir la necesidad de una vigilancia permanente por parte de las autoridades de tránsito.