Fortalecen imagen del Centro Histórico

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González, con el propósito de conservar el patrimonio urbano, mejorar la movilidad y ofrecer espacios públicos más limpios para las familias, instruyó una nueva jornada de trabajos integrales en el Centro Histórico de Saltillo y en distintos sectores de la ciudad.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de "Aquí Andamos" avanzan con el programa de Rehabilitación de Banquetas, con el que se brinda una movilidad peatonal más segura y accesible.

En una nueva etapa, las brigadas municipales trabajan sobre la calle Álvaro Obregón, en la acera oriente y en el tramo entre las calles Ramos Arizpe y Luis Gutiérrez, donde se realizan labores para mejorar las condiciones de movilidad de peatones y conservar la imagen del primer cuadro de la capital de Coahuila.

De manera paralela, personal municipal llevó a cabo trabajos de deshierbe y mantenimiento de las diferentes áreas verdes de la emblemática Plaza de Armas, a fin de ayudar a mantener en óptimas condiciones sus jardines y áreas de convivencia para el disfrute de las familias y visitantes.

Asimismo, este martes se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en diversas áreas verdes y plazas públicas del Centro Histórico, entre ellas la ubicada entre las calles Victoriano Cepeda y Juan Aldama, donde las cuadrillas efectuaron acciones preventivas, con el retiro de ramas y troncos secos.

Las acciones de mantenimiento de "Aquí Andamos" también se extendieron a la plaza pública de la colonia Latinoamericana, ubicada entre las calles Maracaibo, Valparaíso y Panamá, donde se realizaron trabajos de limpieza integral, deshierbe y rehabilitación de las áreas verdes, con el propósito de recuperar este espacio para la recreación de las familias del sector.