Javier Díaz González inicia obras viales y deportivas en Saltillo 2000

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 07 de octubre de 2026.- El alcalde Javier Díaz González puso en marcha obras viales y deportivas en la colonia Saltillo 2000, con los trabajos de semaforización en el cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, zona por la que circulan 22 mil vehículos a diario, así como la rehabilitación de la Plaza Melocotón.

Díaz González destacó que ambos proyectos responden a peticiones de habitantes de Saltillo 2000 y forman parte del trabajo que realiza su administración para mejorar la movilidad, la seguridad y los espacios públicos en todos los sectores de la ciudad.

"Todas las acciones que hacemos en este gobierno municipal están encaminadas a tener una mejor comunidad y, con eso, elevar la calidad de vida de la gente de todos los sectores de Saltillo", afirmó el alcalde.

Javier Díaz compartió con vecinas y vecinos que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa "En Equipo le Entramos", se invierten 639 millones de pesos en rehabilitación de calles, infraestructura hídrica y educativa, rehabilitación de espacios públicos y servicios primarios.

El alcalde comentó que la semaforización en el cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto es una petición que hicieron habitantes de ese sector de la ciudad, por lo que se elaboró el proyecto cuya fase de ejecución quedará concluida en menos de un mes.

Agregó que se tienen contempladas algunas acciones adicionales en el bulevar Alameda Zaragoza para hacer más eficiente y segura esta vialidad, ya que actualmente sirve de conexión entre la prolongación Nazario Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, rumbo a la salida a Torreón.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina, informó que, además de la instalación de los semáforos en el cruce de Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, se pintarán los pasos peatonales, se delimitarán los carriles y se aplicará pintura en camellones.

Como parte del programa "Activa tu Parque", Javier Díaz también puso en marcha la rehabilitación de la Plaza Melocotón, ubicada sobre el bulevar Alameda Zaragoza, proyecto que beneficiará a miles de personas de ese sector.

"Con este tipo de proyectos y obras, que son posibles con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortalecemos el tejido social para tener una mejor comunidad, es lo que queremos y nos ayuda también en el tema de la seguridad pública", comentó.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que los trabajos consisten en el retiro de la actual superficie, así como la demolición de la base para sustituirla y luego colocar el nuevo pasto sintético.

También se rehabilitará la malla ciclónica perimetral, se colocarán nuevas porterías y reflectores, se aplicará pintura y se realizará limpieza general, con una inversión de poco más de 1.5 millones de pesos.

En representación de quienes habitan ese sector de la ciudad, la señora Norma Leticia Rivera agradeció al alcalde Javier Díaz la rehabilitación de este espacio.

"Agradecemos mucho que se nos vaya a mejorar esta plaza porque aquí vemos a nuestros hijos jugar y a las personas adultas salir a pasear y convivir; una vez que esté terminada la vamos a disfrutar más", comentó la vecina.

El regidor y diputado local electo Eduardo Medrano Aguirre reconoció la labor que realiza a diario el alcalde Javier Díaz González para atender las necesidades de la población.

"Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Javier Díaz siempre anda en territorio, recorriendo todos los sectores de Saltillo para dar un desarrollo parejo", comentó Medrano Aguirre.

En las actividades también estuvieron la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer; el primer regidor, Mario Mata Quintero; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el director del Implan, Alberto Salinas de las Fuentes; así como funcionarios municipales y representantes vecinales.