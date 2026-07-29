Javier Díaz González presenta rehabilitación de plaza en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en compañía de habitantes del sector, dio a conocer que con la rehabilitación de la plaza pública Misión Cerritos avanza el programa Participa Saltillo y, al tratarse de un área verde, el proyecto también se suma al esquema de Activa tu Parque.

Díaz González comentó que estos programas son un ejemplo del trabajo coordinado entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, esquemas en los que es fundamental el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"En Saltillo trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez; compartimos la visión de que fortalecer los espacios públicos es fortalecer la seguridad y generar cohesión familiar", comentó el alcalde.

"En Saltillo lo decimos claro: mejorar los espacios públicos significa mayor seguridad y mejor calidad de vida", agregó el edil.

La síndica, María del Mar Arroyo Peart, destacó el trabajo que realiza el alcalde Javier Díaz González y, de manera especial, el involucrar de manera directa a la ciudadanía en los proyectos.

"Quiero agradecer al alcalde Javier Díaz González por las obras y demás proyectos que implementa en todos los sectores de Saltillo, porque dan más vida a la ciudad y aportan al bienestar de la población", comentó la integrante del Cabildo.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, dio a conocer que en este sector oriente extremo de Saltillo, uno de los nueve en los que se dividió la ciudad para el programa Participa Saltillo, se recibieron 14 propuestas y la rehabilitación de esta plaza resultó ganadora.

"Quiero agradecer a las personas que se sumaron a este programa proponiendo esta obra y luego votando para su realización; quiero también agradecer al alcalde Javier Díaz González por hacer esto posible", apuntó la contralora municipal.

En el evento se dio a conocer que los trabajos en la plaza de Misión Cerritos consistieron en la construcción de una cancha de fútbol siete de pasto sintético, lo cual fue posible con el apoyo de empresarios de la región.

La rehabilitación de una cancha de básquetbol, colocación de mesas para ping-pong y ajedrez, colocación de módulos de juegos infantiles con pasto sintético, rehabilitación de banquetas y habilitación de rampas, colocación de bancas y reposición de luminarias.

Asimismo, se hizo limpieza general, aplicación de pintura y reforestación con 33 árboles distribuidos en esta área verde.

En representación de quienes viven en ese sector, la señora Sonia López Díaz dijo que están muy agradecidos con el alcalde Javier Díaz por la oportunidad de elegir la rehabilitación de este espacio.

"Gracias porque quienes vivimos aquí vemos que este espacio cambió mucho, y no solo con la mejora de nuestra plaza, también vemos muy seguido a las cuadrillas del municipio atendiendo nuestras calles, las luminarias y demás", comentó López Díaz.

En el evento también estuvieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; la comisión sectorial oriente extremo de Activa tu Parque; miembros del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque; demás funcionarios municipales, así como habitantes de ese sector.