Rehabilitación del Pavimento en Saltillo Tras Lluvias Intensas

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabaja de manera intensiva en la rehabilitación del pavimento afectado por las recientes lluvias en la entrada a la colonia Las Teresitas, al sur de la ciudad.

Con el objetivo de reparar lo antes posible la carpeta asfáltica, dañada por la afectación que sufrió el sistema de drenaje tras las fuertes precipitaciones ocurridas la tarde de este lunes, brigadas del programa "Aquí Andamos", trabajan en el cruce de la Avenida Las Teresitas y el bulevar Antonio Cárdenas.

En este punto, a través de maquinaria pesada y personal municipal se retira la carpeta asfáltica y se trabaja en la preparación y compactación del terreno dañado, para posteriormente colocar nuevo pavimento en este lugar.

Con anterioridad, el Ayuntamiento de Saltillo ha trabajado en este sector de la ciudad, debido a que por él transitan diariamente miles de automovilistas, además de ser cauce natural del agua durante las lluvias.

Estas acciones de reconstrucción de la carpeta asfáltica se suman a las que se realizan por parte del Gobierno Municipal en sectores como la colonia Universidad Pueblo, entre las calles Federico Gómez y Aquiles Serdán; además de la calle Mariano Abasolo, en su tramo de las calles Francisco Márquez y Libertad; sobre la calle Los Álamos, del fraccionamiento Balcones de la Aurora, entre otras más, afectadas por las lluvias en la región.

Asimismo, para ofrecer mayor seguridad vial a peatones y automovilistas, el alcalde Javier Díaz refuerza su programa de bacheo en vialidades principales y calles al interior de barrios y colonias de la ciudad.

Más espacios públicos dignos en Saltillo

Dentro de las acciones del programa municipal "Aquí Andamos", personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable recorrieron el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo del bulevar Nazario S. Ortiz Garza a la Calzada Antonio Narro a fin de eliminar la basura acumulada en esta importante vialidad.

Con el objetivo de promover el amor al deporte y fortalecer los lazos entre la comunidad, cuadrillas municipales limpiaron y deshierbaron el parque recreativo "Línea Verde", que brinda servicio a las y los habitantes de colonias como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Federico Berrueto Ramón, y demás sectores del sur de la capital de Coahuila.

Aunado a estos trabajos, este martes, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Distrito Centro reparó los registros eléctricos que se ubican sobre la banqueta sur de la calle Ignacio Aldama.

En este punto, entre las calles Xicoténcatl y Padre Flores, brigadas municipales en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trabajaron para rehabilitar cuatro registros de cableado eléctrico durante esta etapa de labores.

El alcalde Javier Díaz González mantiene a disposición de la ciudadanía el Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público y ser atendido a la brevedad.