Alcalde de Saltillo Inicia Rehabilitación Vial en Bulevar Francisco I. Madero

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte las acciones para mejorar las vialidades de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González arrancó los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en el bulevar Francisco I. Madero, al sur de Saltillo.

Acompañado por el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se atenderá esta vialidad en su tramo comprendido del bulevar Antonio Narro y camino a General Cepeda.

"Arrancamos una obra de gran impacto que habían estado solicitando, esta es una vialidad transitada por miles de vecinas y vecinos diariamente y que sin duda vendrá a mejorar la movilidad vehicular en la zona", dijo.

Javier Díaz mencionó que se invertirán más de 7.3 millones de pesos en este bulevar que se encuentra entre colonias como la María del Carmen Cavazos, San Juanita, 23 de Noviembre, Diana Laura, San Nicolás de los Berros, Nueva Jerusalén y El Álamo, entre otras.

El alcalde señaló que en Saltillo se llevan a cabo acciones como esta para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, así como el fortalecimiento de los centros comunitarios y los programas "Aquí Andamos", "Activa tu Parque", "Colonias al 100", "Amor en Movimiento", y pronto el arranque del "Aquí Vamos Gratis" para apoyar la movilidad de quienes más lo necesitan.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, subrayó la importancia de la obra en beneficio del sur de Saltillo.

"Con estas obras, que son posibles gracias a un gran trabajo coordinado, entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González le siguen cumpliendo a Saltillo llevando obras a todos los sectores", afirmó Elizondo Pérez.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, mencionó que se aplicará concreto asfáltico en una superficie de más de mil 300 metros lineales.

A nombre de las y los beneficiados, Rosario Vázquez González, agradeció al alcalde Javier Díaz por escuchar sus peticiones.

"Es una obra muy necesaria, porque por aquí pasan miles de familias todos los días, ya sea para trabajar, para ir a la escuela o para atender sus negocios. Con estas acciones tendremos calles más seguras, mejores traslados y mayor tranquilidad al movernos. Es una obra que no solo beneficia a quienes vivimos en esta zona, sino a toda la ciudad", mencionó.

Durante el arranque estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; integrantes del comité Pro Obras; así como vecinas y vecinos del sector.