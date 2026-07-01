Javier Díaz González inicia obras de repavimentación en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha obras de repavimentación en la colonia Centenario, donde afirmó que su administración continuará trabajando cercana a la ciudadanía con proyectos de beneficio social en todos los sectores de la ciudad.

El edil reiteró que estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al impulsar obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

"Se trata de una obra que viene a mejorar la calidad de vida de la población en este sector, y así vamos a seguir trabajando en todos los sectores de Saltillo para, de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, construir la grandeza de esta ciudad", señaló el Alcalde.

El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos de repavimentación se realizan en la calle 1 de Mayo, entre Prolongación Urdiñola y Santa Rosa, con una longitud aproximada de casi 600 metros lineales.

Detalló que las labores incluyen rehabilitación de puntos dañados, barrido de la superficie, riego de liga, colocación de nueva carpeta asfáltica en un área de 6 mil 247 metros cuadrados, así como la renivelación de brocales.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo del alcalde Javier Díaz González y su cercanía con la ciudadanía para atender las necesidades de los distintos sectores de Saltillo.

En representación de los vecinos, José Isabel De la Rosa Vázquez señaló que la calle intervenida es de alta circulación diaria y agradeció la ejecución de la obra, al considerar que responde a una demanda de la colonia.

En el arranque de los trabajos estuvieron presentes el regidor Eduardo Morelos Jiménez, titulares de diversas dependencias municipales y habitantes de la colonia Centenario.