Adriana Gutiérrez de Saltillo lleva su proyecto Resonancias a Ginebra

SALTILLO, Coah. - La música como herramienta para favorecer la recuperación emocional de víctimas de violencia llevará a la saltillense Adriana Gutiérrez hasta Ginebra, Suiza, luego de que su proyecto Resonancias fuera seleccionado entre más de 3 mil propuestas internacionales.

Estudiante de Psicología, pianista y voluntaria de la Cruz Roja de Saltillo desde hace aproximadamente cuatro años en el área de Socorros, Adriana busca combinar sus conocimientos e intereses para desarrollar una iniciativa dirigida a personas que han enfrentado violencia, conflictos armados y otras experiencias traumáticas.

Su propuesta fue elegida entre los cinco proyectos que viajarán a Ginebra como parte de la Academia de Solferino, donde presentarán sus iniciativas ante la comunidad internacional de la Cruz Roja.

Para la joven, esta oportunidad representa la posibilidad de impulsar una herramienta de apoyo para quienes necesitan expresar sus emociones, recuperar la confianza y reconstruir sus vínculos con otras personas.

Resonancias parte de la relación entre la música, las emociones y los procesos cerebrales para explorar alternativas que contribuyan al bienestar psicológico de personas que han vivido situaciones traumáticas.

"Lo que buscamos con este proyecto es comprender cómo podemos aprovechar estos procesos para favorecer la recuperación emocional, fortalecer vínculos humanos y, sobre todo, contribuir a la construcción de la paz", explicó.

La iniciativa contempla sesiones de terapia musical en las que los participantes puedan expresarse mediante sonidos, canciones y experiencias musicales significativas, con el propósito de reconocer sus emociones y encontrar formas de regularlas.

La intención es que la música no sea solamente una actividad artística, sino un medio para comunicar experiencias difíciles, fortalecer las relaciones humanas y favorecer el bienestar emocional.

El proyecto surgió como una propuesta de innovación dentro de la Academia de Solferino, vinculada con la Cruz Roja, que impulsa iniciativas con potencial para atender desafíos humanitarios.

Adriana explicó que el proceso de selección incluye distintas etapas, desde el registro y la presentación de propuestas hasta la evaluación mediante videos. En una de las fases se seleccionan mil proyectos que recibirán financiamiento para desarrollar un programa piloto, mientras que cinco iniciativas fueron elegidas para viajar a Ginebra.

Con esta selección, Resonancias tendrá la oportunidad de presentarse en un escenario internacional, con la expectativa de convertirse en una herramienta aplicable en comunidades que enfrentan distintas formas de violencia y vulnerabilidad.

Entre los espacios donde Adriana busca implementar el proyecto se encuentran centros penitenciarios, albergues y comunidades integradas por personas que han atravesado situaciones de estrés o experiencias traumáticas.

La propuesta contempla comenzar con un programa piloto que permita trabajar directamente con los participantes y evaluar las posibilidades de ampliar su alcance.

En Saltillo, la joven espera que Resonancias pueda beneficiar a niñas, niños, adolescentes y personas que han sido víctimas de violencia o han vivido acontecimientos que afectaron su bienestar emocional.

Aunque la iniciativa todavía se encuentra en desarrollo, su objetivo es construir un modelo adaptable a diferentes entornos y necesidades, que contribuya a la expresión de emociones y a la recuperación de la seguridad emocional.

La selección internacional también ha generado muestras de apoyo entre integrantes de la comunidad saltillense. Adriana reconoció que todavía le resulta difícil asimilar que su propuesta haya sido elegida, pero agradeció el respaldo que ha recibido.

Más allá de este reconocimiento, compartió un mensaje sobre la importancia de las pequeñas acciones para construir una sociedad más solidaria.

"Muchas veces pensamos que para generar un cambio necesitamos hacer cosas extraordinarias, pero realmente los grandes cambios comienzan con acciones súper pequeñas, como actos de empatía, sensibilidad, solidaridad", expresó.

Para Adriana, la construcción de la paz también depende de la capacidad de escuchar, comprender y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Con Resonancias, la estudiante saltillense busca convertir la música en un espacio de expresión y apoyo emocional para personas que necesitan reconstruir su bienestar después de una experiencia traumática.