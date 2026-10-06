Restaurantes en Saltillo permiten perros guía

SALTILLO, COAH.- La industria restaurantera de Saltillo avanza hacia un modelo de atención más incluyente, con acciones para facilitar el acceso de perros guía y de apoyo a los establecimientos.

Isidoro García, presidente de Canirac Saltillo, informó que alrededor del 70 % de los restaurantes ya está a favor de permitir mascotas, mientras que los establecimientos restantes trabajan en la adaptación de sus espacios.

Señaló que para los perros que cumplen funciones de guía o asistencia se busca establecer condiciones que permitan su ingreso tanto a las áreas interiores como a las terrazas, dependiendo de las características y distribución de cada negocio.

"Lo que buscamos es igualdad", señaló García, al referirse al objetivo de avanzar hacia una industria restaurantera con mayores condiciones de inclusión.

El dirigente empresarial explicó que la apertura también está relacionada con los cambios en las nuevas generaciones y con la creciente presencia de las mascotas dentro de las familias, especialmente cuando desempeñan una función de apoyo para alguna persona.

Recordó que ya existen restaurantes que operan bajo esquemas pet friendly, por lo que consideró que facilitar el acceso de perros guía constituye otro paso para ampliar las condiciones de inclusión en el sector.

Paralelamente, Canirac impulsa acciones de capacitación dirigidas al personal de los establecimientos para mejorar la atención a personas con discapacidad.

Entre estas actividades se encuentran cursos de lenguaje de señas dirigidos a meseros, en los que actualmente participan más de 80 restaurantes.

García destacó que el propósito es que los negocios tengan capacidad para responder a las nuevas necesidades y tendencias sociales, al tiempo que generan espacios donde los clientes puedan sentirse cómodos y reciban una atención incluyente.