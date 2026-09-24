Restricciones a teléfonos celulares en escuelas de Coahuila a partir del 3 de noviembre

SALTILLO, COAH.- A partir del 3 de noviembre comenzará en las escuelas de educación básica la aplicación de las restricciones al uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, mientras Coahuila trabaja en los lineamientos que determinarán cómo operará la medida en los planteles.

Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica en Coahuila, explicó que la disposición deriva de las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que limitan el uso de dispositivos móviles cuando no tengan una finalidad educativa o pedagógica.

El funcionario señaló que el mayor uso de teléfonos celulares se concentra actualmente en las escuelas secundarias, mientras que en preescolar y primaria la presencia de estos dispositivos es menor.

Indicó que Coahuila se encuentra entre las entidades que han registrado avances en la preparación de la medida, aunque todavía deben definirse aspectos relacionados con su aplicación y con las acciones que podrían adoptarse en caso de incumplimiento.

Como parte de las recomendaciones, Lozano planteó que los estudiantes eviten llevar sus teléfonos a la escuela, principalmente para reducir distracciones y prevenir pérdidas o problemas derivados del resguardo de los aparatos dentro de los planteles.

No obstante, aclaró que existirán situaciones en las que se podrá permitir su uso, particularmente cuando exista una necesidad relacionada con la salud de algún alumno. En estos casos, los padres de familia deberán plantear la situación ante la escuela.

El subsecretario también llamó a las familias a involucrarse en la implementación de la medida, al señalar que son los padres quienes generalmente proporcionan a sus hijos los teléfonos y el acceso a internet.

Explicó que la regulación busca favorecer la concentración de los estudiantes durante las actividades académicas y contribuir a su desarrollo educativo.

Respecto a las consecuencias para quienes incumplan las nuevas reglas, Lozano indicó que todavía no existen lineamientos definitivos. Por ello, señaló que será necesario esperar las disposiciones que establezcan las autoridades educativas y las áreas jurídicas correspondientes, tanto en el ámbito federal como en el estatal.

El funcionario enfatizó que la restricción no se aplicará de manera inmediata, pues la fecha prevista para su entrada en vigor es el próximo 3 de noviembre. Durante el periodo previo, los planteles tendrán oportunidad de preparar las condiciones y realizar los ajustes necesarios para aplicar las nuevas disposiciones.