Rickettsiosis en Saltillo: padres organizan limpieza en primaria Miguel Ángel Talamás Dieck

SALTILLO, COAH.- Padres de familia de la primaria Miguel Ángel Talamás Dieck, en la colonia Loma Linda, fueron convocados a una jornada de limpieza bajo la advertencia de una multa de 100 pesos para quienes no acudieran.

La medida se implementó luego de que una alumna de primer grado fuera diagnosticada con rickettsiosis, de acuerdo con información proporcionada por su familia, tras encontrarle una garrapata en el cuerpo.

La menor permanece hospitalizada después de presentar fiebre, cansancio y dolor de cabeza.

El caso generó preocupación entre madres y padres de familia, quienes previamente cerraron el plantel para exigir la fumigación y una revisión de las instalaciones ante la posible presencia de garrapatas.

La comunidad escolar señaló que habría hasta tres casos más y pidió la intervención de las autoridades de Salud y Educación antes de reanudar las clases.

El director del plantel, Hugo López, informó que ya se habían realizado acciones preventivas y que se solicitó la intervención de las secretarías de Salud y Educación, así como de Control Canino.

Autoridades realizaron labores de fumigación en el plantel y, de acuerdo con la información difundida, las clases se reanudarían posteriormente.

La convocatoria a la jornada de limpieza provocó reacciones entre padres de familia en redes sociales.

Una madre de familia comentó que anteriormente había pagado para evitar acudir a labores de limpieza y señaló que, durante su niñez, los conserjes realizaban esas tareas. Agregó que al final del año se solicitaba apoyo de los padres para dejar el plantel limpio y pintado.

Otra de las madres cuestionó que sean los mismos padres quienes acuden a limpiar. Señaló que, de aproximadamente 250 padres, alrededor de 50 participan en las jornadas y consideró que esa situación no es justa.

Los comentarios fueron publicados en redes sociales en el contexto de la jornada de limpieza y reflejan opiniones de integrantes de la comunidad escolar sobre la medida.