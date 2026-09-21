Clausuran tres establecimientos en Saltillo por irregularidades

SALTILLO, Coah.- Más de 30 establecimientos del Centro Histórico han sido revisados durante el último mes como parte de los operativos municipales para verificar el cumplimiento de reglamentos, informó Roberto Rojas, titular de Distrito Centro.

El funcionario señaló que, durante las inspecciones, tres establecimientos fueron clausurados, mientras que otros recibieron notificaciones y multas por distintas irregularidades.

Rojas explicó que los operativos se realizan en conjunto con la Comisaría, Desarrollo Urbano, Alcoholes y Protección Civil, con el objetivo de mantener regulada la actividad de bares, restaurantes y centros nocturnos en el primer cuadro de la ciudad.

"Qué bueno que el Centro Histórico está creciendo el tema de la vida, pero que haya un orden, ¿verdad? Y que toda la gente esté regulada y bajo reglamento", declaró.

Entre las principales anomalías detectadas se encuentran problemas relacionados con el ruido y los aforos, además de establecimientos que carecen de algún permiso o no cuentan con documentación vigente.

Rojas indicó que algunos de los negocios sancionados ya regularizaron su situación en materia de Desarrollo Urbano y Protección Civil, además de atender aspectos relacionados con aforos y niveles de ruido.

Respecto a las quejas de vecinos por el ruido generado en bares y restaurantes, afirmó que recientemente no se han registrado reportes, lo que atribuyó al reforzamiento de las medidas para reducir los niveles de sonido.

"Últimamente ya no se ha tenido queja de los vecinos", señaló.

Sobre los límites de ruido, explicó que el nivel permitido depende del área donde se ubique el establecimiento y de sus características, como si se encuentra en una zona comercial o habitacional, o si cuenta con terraza.

De manera general, indicó que los niveles se encuentran entre 65 y 75 decibeles, aunque precisó que el límite aplicable varía según cada caso.

El titular de Distrito Centro añadió que los operativos continuarán no sólo en el Centro Histórico, sino también en otros sectores de Saltillo, como parte de la instrucción del alcalde.