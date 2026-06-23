Reparaciones en Saltillo: 90% de daños por lluvias atendidos

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo ha reparado alrededor del 90 por ciento de los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas el pasado sábado, informó el director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos.

El funcionario señaló que desde el inicio de la contingencia se mantuvo un monitoreo permanente de los reportes ciudadanos y se desplegó personal en distintos sectores de la ciudad para atender de manera inmediata las afectaciones derivadas de las inundaciones.

"Estuvimos muy al pendiente desde el sábado. Los reportes nos llegan día a día, pero nosotros estuvimos de manera presencial y prácticamente en tiempo real atendiendo la inundación", comentó.

Nerio Maltos destacó que durante la jornada del domingo se logró un avance significativo en las labores de reparación, lo que permitió atender la mayor parte de los daños detectados en la infraestructura vial.

Precisó que aún permanecen pendientes algunas intervenciones menores en los bulevares Musa, José María Rodríguez y Los González, donde se realizarán trabajos de bacheo para concluir la rehabilitación de las vialidades afectadas.

El director de Obras Públicas indicó que este tipo de precipitaciones, consideradas anteriormente atípicas, se presentan cada vez con mayor frecuencia, situación que ha permitido identificar nuevas necesidades en materia de infraestructura urbana.

En ese contexto, recordó que el municipio cuenta con proyectos de obras pluviales orientados a mitigar los efectos de futuras lluvias intensas y que además se evalúa la utilización de materiales más resistentes en zonas con altos escurrimientos.

Explicó que el concreto hidráulico ofrece una mayor durabilidad que el asfalto en áreas propensas a inundaciones, ya que este último puede deteriorarse hasta un 80 por ciento más rápido durante eventos de lluvia severa.

Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo para ampliar el uso de concreto hidráulico es su costo, debido a que puede representar una inversión hasta tres veces mayor que la requerida para construir con asfalto convencional.

A pesar de ello, consideró que en algunos puntos de la ciudad este tipo de infraestructura podría resultar más rentable a largo plazo por la reducción de daños y necesidades de mantenimiento.