Camión de transporte personal vuelca en Saltillo: Julio César al volante

SALTILLO, Coahuila.- Una unidad de transporte de personal terminó volcada sobre uno de los puentes vehiculares más transitados de la ciudad durante la madrugada de este jueves, luego de que su operador aparentemente perdiera el control por cansancio. El percance ocurrió cerca de las 03:20 horas, cuando Julio César conducía el vehículo de carga sobre el bulevar Venustiano Carranza en dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, al incorporarse al puente que cruza el bulevar Luis Donaldo Colosio, el chofer habría sufrido un momento de somnolencia, provocando que la unidad se desviara hacia el camellón central. Tras subir al divisor de carriles, el camión impactó contra el inicio del muro de contención y, debido a la fuerza del golpe, utilizó la estructura como rampa hasta terminar recostado sobre su costado derecho, con severos daños en la parte frontal.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al sistema de emergencias 911, movilizando a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el cierre parcial de la circulación. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al conductor en el lugar; sin embargo, se informó que no presentaba heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Más tarde, personal del cuerpo de Bomberos realizó labores de limpieza sobre la carpeta asfáltica, esparciendo aserrín para absorber el aceite derramado y reducir riesgos para otros conductores. Finalmente, una grúa retiró la pesada unidad, mientras que el caso quedó a disposición del Ministerio Público especializado en asuntos viales, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.