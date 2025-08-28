Intensa lluvia y granizo sorprenden a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La tarde de este jueves, una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió a la capital coahuilense, dejando a su paso severos encharcamientos, inundaciones y caos vehicular en distintos puntos de la ciudad.

El fenómeno meteorológico afectó principalmente al sur de Saltillo, donde colonias como Teresitas, 26 de Marzo y Miravalle, además de vialidades como el bulevar Antonio Cárdenas y prolongación Urdiñola, quedaron cubiertas de agua y granizo. En el bulevar Fundadores, un arroyo se desbordó, generando riesgo para automovilistas.

En otras zonas de la ciudad, el arroyo Ceballos, a la altura de la UANE, estuvo a punto de desbordarse, mientras que en la colonia República y el periférico Luis Echeverría Álvarez con J Mery se registraron inundaciones que afectaron varios vehículos.

En la colonia Chapultepec, un taxi quedó varado en medio del agua; el conductor fue rescatado ileso. Asimismo, Paseo de la Reforma, la zona de la unidad Camporredondo de la UAdeC y la deportiva resultaron anegadas tras el desbordamiento de un canal de agua.

A pesar de la magnitud de la precipitación, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños a la infraestructura pública, según los reportes preliminares de Protección Civil.