Alcalde de Saltillo recibe anteproyecto de Ley de Ingresos para 2026 en sesión de Cabildo

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, recibió por parte de la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, el anteproyecto de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

Como lo estipula la normativa vigente, el anteproyecto fue canalizado a la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos con el objetivo de que sea analizada y estudiada.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, aunque directamente corresponde a esta comisión hacer el estudio del documento, dijo que las sesiones estarán abiertas para el resto de quienes integran el Cabildo local.

Díaz González destacó la importancia de este proceso, ya que a través de él se conocen las estimaciones de ingresos y egresos con los que contará el Gobierno Municipal de Saltillo el próximo año para sus acciones a favor de la comunidad.

Como parte del orden del día la regidora, Andrea Alejandra Avilés Aguirre, presentó una propuesta la cual fue canalizada a la comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gasto Médico.

Además, durante la sesión de Cabildo se notificó la renuncia de Héctor Manuel Cano de la Fuente como Juez Municipal de Saltillo, la cual será efectiva a partir del 1 de septiembre.

En consecuencia, el Cabildo aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Javier Díaz González para designar a Paulina Cortés Flores como Jueza Municipal, a quien tomó protesta, para que inicie sus funciones a partir del próximo lunes.

Finalmente, en asuntos generales, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Blanca Estela Herrera Paisano, presentó un informe relativo a la propuesta de su compañera Andrea Alejandra Avilés Aguirre, concerniente a instaurar una semana de talleres productivos en ejidos, en el marco conmemorativo al Día Internacional de la Mujer.