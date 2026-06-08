Saltillo mejora su movilidad: trabajos en el bulevar Otilio González

Saltillo, Coah.- Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana, el alcalde Javier Díaz González impulsa la rehabilitación del bulevar Otilio González, además de diversos tramos en otras vialidades de alta circulación como el periférico Luis Echeverría Álvarez, los bulevares El Minero, Nazario S. Ortiz Garza y la Calzada Antonio Narro, entre otras.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intensificaron estas labores, que forman parte de una estrategia integral para brindar mayor seguridad y comodidad a miles de automovilistas, usuarios del transporte público y peatones que diariamente utilizan estas arterias para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

De igual manera, el Gobierno Municipal fortaleció las acciones de rehabilitación del pavimento sobre el bulevar Otilio González, en el tramo ubicado entre las calles Mármol y San José, al oriente de la ciudad, donde se realizan trabajos para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

"Estos trabajos son muy importantes para las y los saltillenses, por eso reforzamos la recuperación de nuestras vialidades para ofrecer una mejor movilidad y una mayor conectividad entre los diferentes sectores habitacionales, comerciales y de servicios de Saltillo", aseguró Javier Díaz González.

Además de la intervención en el bulevar Otilio González, se realizan trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversos puntos del periférico Luis Echeverría Álvarez, principalmente en el tramo comprendido entre los bulevares Isidro López Zertuche y Vito Alessio Robles.

Asimismo, sobre el bulevar El Minero, personal municipal intervino diversos segmentos afectados por el flujo vehicular, particularmente entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Minería.

El Alcalde destacó que estas acciones también se extendieron a la Calzada Antonio Narro, una vialidad estratégica para la conectividad hacia el sur de la ciudad, donde se realizaron labores de mantenimiento para atender distintos puntos que requerían mejoras en la carpeta asfáltica; además de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León.

Vecinas, vecinos y conductores consultados coincidieron en señalar la importancia de mantener en buenas condiciones las principales vialidades de la ciudad, ya que ello contribuye a una circulación más segura y eficiente, además de reducir los tiempos de traslado.

Javier Díaz González recordó que, a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", disponible en el número 844-160-08-08, la ciudadanía puede reportar hundimientos o daños en el pavimento para su atención oportuna.