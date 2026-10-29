Inversiones en semiconductores y expansión de Windsor Machine en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Saltillo busca diversificar su actividad industrial más allá del sector automotriz mediante la llegada de nuevas empresas y el desarrollo de cadenas de proveeduría vinculadas con los semiconductores y otras actividades tecnológicas, informó Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico municipal.

El funcionario destacó que la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González busca atraer inversiones de distintos sectores y generar oportunidades para que las empresas locales se integren a nuevas cadenas productivas.

Como parte de este crecimiento, adelantó que entre noviembre y diciembre se instalará Modern India en un parque industrial del poniente de Saltillo. La compañía pertenece al sector automotriz y realizará maquinados de acero para la industria en general.

Garza Naranjo señaló que la empresa ya cuenta con varios clientes importantes, aunque no precisó sus nombres. Su llegada contribuirá al crecimiento industrial de esa zona de la ciudad.

En cuanto a la diversificación económica, informó que una empresa dedicada a los semiconductores se instalará en Arteaga, con una inversión estimada de 150 millones de dólares en su primera etapa. El proyecto contempla cuatro etapas y prevé generar alrededor de 400 empleos durante la fase inicial.

El director de Fomento Económico explicó que se espera que la instalación de esta compañía atraiga a más proveedores para abastecer sus necesidades de producción y fortalecer la cadena industrial en la región.

Añadió que establecer plantas dedicadas directamente a la fabricación de semiconductores representa un desafío debido a sus elevados requerimientos de energía eléctrica y la necesidad de mantener procesos altamente estables.

Sin embargo, señaló que existen oportunidades para que empresas locales participen en actividades relacionadas con esta industria, como la fabricación de empaques, racks, anaqueles y otros componentes utilizados en el almacenamiento y transporte de materiales y equipos.

El funcionario también destacó la importancia de contar con infraestructura energética suficiente para atender las necesidades de las empresas que buscan instalarse o ampliar sus operaciones en la Región Sureste.

En paralelo, mencionó la expansión de Windsor Machine, que abrirá una nueva nave industrial de grandes dimensiones en las instalaciones donde anteriormente operaba Palliser, en la salida a Torreón.

Estos proyectos forman parte del crecimiento industrial de la región, que busca ampliar su base productiva y generar oportunidades de inversión y proveeduría en sectores adicionales al automotriz.