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Coahuila

Colisión de vehículos en bulevar Fundadores sin lesionados

La mañana de este jueves, dos accidentes simultáneos se registraron en el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza, involucrando cuatro vehículos.

Por Marco Juarez - 27 agosto, 2026 - 05:39 p.m.
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      SALTILLO, COAH.- Cuatro vehículos participaron en dos accidentes registrados de manera simultánea la mañana de este jueves sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza.

      El primer percance ocurrió cuando un automóvil MG fue impactado por alcance por un Dodge Attitude.

      Posteriormente, una Toyota se involucró en el accidente, por lo que las unidades quedaron sobre los carriles de circulación.

      Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para abanderar la zona y apoyar en el retiro de los vehículos.

      Mientras se realizaban estas maniobras, las aseguradoras de los conductores llegaron a un acuerdo para resolver los daños materiales derivados de los percances.

      No se reportaron personas lesionadas.

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