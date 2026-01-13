Saltillo fortalece movilidad estudiantil al conectar transporte en el Lobus

Conectarán

transporte

en el Lobus

Impulsan el "Aquí Vamos Gratis" y fortalecen movilidad estudiantil en Saltillo

STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González dio a conocer que se trabajará con la Universidad Autónoma de Coahuila a fin de conectar el programa "Aquí Vamos Gratis" con el sistema Lobus.

Mencionó que esta estrategia busca ayudar a las y los estudiantes a tener una mejor movilidad hacia su centro de estudio, en este caso el campus Arteaga, además de generar un ahorro económico importante para ellos y sus familias.

Javier Díaz informó para ello, se tendrá una reunión de trabajo con Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS, y con autoridades de la UAdeC.

A su vez, reconoció el trabajo del Rector Octavio Pimentel para apoyar a la plantilla estudiantil.

"El objetivo es establecer estrategias y líneas de acción para que sea una realidad este beneficio para las y los alumnos", dijo.

El programa Aquí Vamos Gratis

Con ello, se continúan impulsando acciones que fortalecen la movilidad urbana y promueven la inclusión social, a través del programa "Aquí Vamos Gratis", que brinda transporte público gratuito a las y los saltillenses.

Javier Díaz destacó que esta propuesta representa un paso importante para consolidar una red de movilidad más eficiente, ordenada y accesible, al tiempo que refrenda la coordinación institucional con la máxima casa de estudios del estado, encabezada por el rector Jesús Octavio Pimentel Martínez.

Beneficios del programa

El edil señaló que el programa "Aquí Vamos Gratis" ha permitido mejorar la calidad de vida de miles de personas, al reducir gastos de traslado y garantizar el acceso a servicios, educación y oportunidades, por lo que su vinculación con Lobus fortalecerá estos beneficios.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Saltillo avanza en la construcción de una ciudad moderna, incluyente y con mejores condiciones de movilidad para todas y todos.