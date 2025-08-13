Saltillo: Cuadrillas de bacheo trabajan en cinco sectores de la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.-El municipio de Saltillo mantiene operativas cuadrillas de bacheo en cinco sectores de la ciudad, con atención especial a los reportes recibidos vía chatbot, de regidores, diputados y medios de comunicación, informó el director de Obras Públicas, Antonio Nerio. De acuerdo con el funcionario, la reparación de baches se realiza en un plazo promedio de una semana, aunque en casos urgentes, como baches grandes en avenidas principales, la respuesta puede ser el mismo día. "Estamos las 24 horas atentos; incluso un domingo en la tarde, cuando apareció un bache enorme, lo atendimos de inmediato", señaló. El sur y poniente de la ciudad registran la mayor incidencia, debido a escurrimientos provocados por lluvias y la falta de drenaje pluvial en algunas colonias, lo que ocasiona que el agua de lavadoras y lavanderías desgaste el asfalto. Nerio explicó que, tras las recientes lluvias, se identificaron puntos que requieren obras de canalización. Entre los proyectos destacan un drenaje pluvial en Mirasierra, otro en la zona de Fundadores y Santa Bárbara, así como la canalización del arroyo del Cuatro, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Conagua. Asimismo, se evalúa el estado de todos los puentes de la ciudad para aplicar mantenimiento en las juntas que ya presentan desgaste. "Estamos siendo estrictos con los permisos de construcción; no se autorizan si no contemplan un plan hídrico que incluya drenaje pluvial, y se rechazan en zonas de riesgo", puntualizó.

1 / 1 Escurrimientos y lluvias torrenciales son las principales causas del deterioro del pavimento, informó Nerio. ❮❯