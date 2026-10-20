Javier Díaz González refuerza bacheo y multas en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- El Ayuntamiento de Saltillo incrementará las cuadrillas de bacheo y rehabilitación de calles, además de promover un aumento considerable en las multas por tirar basura, arrojar escombro y cometer infracciones viales, anunció el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que se reforzarán los trabajos de mantenimiento de pavimento en distintos sectores de la ciudad mediante programas como En Equipo le Entramos, con la participación del gobierno estatal y de los habitantes.

"Vamos a incrementar considerablemente la cantidad de cuadrillas de bacheo, de rehabilitación de calles", afirmó.

En la colonia Morelos, el alcalde también reconoció la persistencia de problemas de acumulación de basura y escombro en los callejones, una situación que, dijo, se presenta desde hace años en ese sector y en colonias como Mirasierra, Guerrero e Hidalgo.

Díaz González señaló que parte de los desechos son arrojados por los propios habitantes, por lo que pidió a la ciudadanía denunciar a quienes incurran en estas prácticas para que las autoridades puedan intervenir y aplicar las sanciones correspondientes.

"Repórtalo y nosotros lo multamos", expresó al referirse a los señalamientos de vecinos sobre personas que depositan basura de manera irregular.

El alcalde agregó que el municipio contempla incorporar a la Ley de Ingresos un incremento considerable en las multas por tirar basura, conducir a exceso de velocidad y manejar bajo los efectos del alcohol.

"Vamos con todo en ese sentido, cero tolerancia a ese tema", sostuvo.

Asimismo, indicó que continuará la campaña de limpieza "Toma la cochino", con la que se busca generar conciencia entre la población y fomentar la participación ciudadana para mantener limpios los espacios públicos.