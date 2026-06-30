Javier Díaz González toma protesta a nuevo Comité en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González encabezó la sesión ordinaria del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, A. C., en la que tomó protesta a la mesa directiva para el periodo 2026-2027, presidida por Lucila Ruíz Múzquiz.

Acompañado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Municipal, el Edil reiteró, en su calidad de presidente honorario del organismo, el respaldo de la administración municipal a los proyectos orientados a fortalecer los vínculos de cooperación con ciudades hermanadas de México y del extranjero.

"Vivimos en una gran ciudad, debemos sentirnos orgullosos de vivir en Saltillo; y lo más importante es el trabajo que realizamos con la sociedad civil, porque juntos trabajamos para seguir construyendo la grandeza de nuestra ciudad", expresó Díaz González.

El presidente municipal afirmó que continuará el trabajo coordinado con el comité en diversos proyectos, entre ellos las actividades conmemorativas por el 450 aniversario de la fundación de Saltillo, que se celebrará el próximo año.

La encargada del despacho de la Secretaría de Turismo en Coahuila, Martha Moncada Zertuche, destacó que los hermanamientos generan beneficios mediante proyectos educativos, culturales y turísticos, además de fortalecer la colaboración entre ciudades.

"El diálogo y la colaboración entre ciudades deja muchos beneficios mediante proyectos educativos, culturales, turísticos, entre otros, porque los hermanamientos son mucho más que un acuerdo institucional", señaló.

Por su parte, la nueva presidenta del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, Lucila Ruíz Múzquiz, agradeció el respaldo del alcalde y se comprometió a mantener una agenda de trabajo permanente con la administración municipal.

"Vamos a seguir trabajando de la mano, de una forma cercana y permanente, para seguir impulsando una agenda de cooperación internacional que permita a Saltillo un mayor desarrollo económico y social para su población", indicó.

La mesa directiva 2026-2027 quedó integrada por Lucila Ruíz Múzquiz como presidenta; Juan Carlos Derbez Saade, vicepresidente; Mauricio González Puente, secretario, además de 40 integrantes que desempeñarán distintas funciones de acuerdo con su experiencia profesional.