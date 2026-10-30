Javier Díaz González resalta la seguridad en Saltillo para eventos culturales

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad que se vive en Saltillo permite la realización de grandes eventos culturales, deportivos y turísticos, en los que miles de familias disfrutan de los espacios públicos, además de generar beneficios económicos para diferentes sectores de la ciudad.

Díaz González señaló que, gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, Saltillo cuenta con las condiciones para recibir eventos de talla nacional e internacional, así como desarrollar actividades que promueven la convivencia familiar.

"En Saltillo la seguridad es nuestra prioridad de prioridades. Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, hoy tenemos una ciudad donde las familias pueden salir, convivir y disfrutar de nuestros espacios públicos. Esto nos permite realizar grandes eventos que reúnen a miles de personas, atraen visitantes y generan beneficios para nuestros hoteles, restaurantes y comercios. Vamos a seguir trabajando para que Saltillo sea una ciudad segura, con más actividades y oportunidades para todas y todos", destacó el alcalde.

El presidente municipal mencionó que un ejemplo es el Festival Ánimas del Desierto 2026, que se desarrolla del 22 de octubre al 3 de noviembre, con más de 75 actividades culturales y artísticas en 41 espacios de la ciudad.

Detalló que este festival reúne a las familias saltillenses y visitantes en lugares como la Plaza de Armas, Paseo Capital, Alameda Zaragoza, Plaza Nueva Tlaxcala, Parque Las Maravillas, el barrio de Santa Anita y diferentes recintos culturales del Centro Histórico.

Javier Díaz informó que este viernes 30 de octubre se inaugurará el Altar Monumental "Homenaje a Nuestros Fieles Difuntos", en las escalinatas del barrio de Santa Anita, mientras que el sábado 31 se realizará la inauguración del Magno Altar "Ánimas del Desierto", en las escalinatas del Parque Las Maravillas.

Agregó que el domingo 1 de noviembre se llevará a cabo la presentación del Pan de Muerto Monumental, en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza, como parte de las actividades para preservar las tradiciones mexicanas.

El alcalde recordó que Saltillo también ha sido sede de importantes eventos nacionales e internacionales, como la Convención Nacional de CANACINTRA, el Rodeo Saltillo, la Expo Ganadera, la Cumbre Nacional de Mujeres Empresarias ONTOP Leadership 2026, la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), el FUTFEST, el Festival de la Paella y el Maratón Saltillo La Moderna, entre otros.

Díaz González indicó que la realización de estos eventos también beneficia a los sectores de servicios, principalmente hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos relacionados con el turismo, al generar una mayor actividad económica y atraer visitantes a la capital de Coahuila.

Recordó que Saltillo cuenta con una infraestructura de alrededor de 4 mil habitaciones de hotel, más de mil 900 establecimientos de alimentos y bebidas, así como una oferta cultural de 22 museos, entre los que destaca el Museo del Desierto.

El alcalde agregó que a estos atractivos se suman la riqueza histórica y arquitectónica del Centro Histórico, la gastronomía regional, los espacios culturales y la Ruta Vinos y Dinos, que amplían las opciones para quienes visitan la ciudad.

Finalmente, Javier Díaz González reiteró que su administración continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad, impulsar la actividad turística y promover eventos que permitan a las familias disfrutar de Saltillo y sus espacios públicos.