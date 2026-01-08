Javier Díaz mejora áreas verdes en Saltillo: limpieza y deshierbe

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias saltillenses, el Gobierno Municipal lleva a cabo trabajos de deshierbe y eliminación de basura en las áreas verdes de los diferentes Centros Comunitarios de Saltillo.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" intensificó sus esfuerzos para mantener estos espacios públicos limpios, ordenados y seguros, a fin de mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos dignos para las y los usuarios que diariamente acuden a estos puntos de convivencia, recreación y atención social.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las áreas verdes y la plaza pública que se ubica alrededor del Centro Comunitario de la colonia Buitres, localizado entre las calles 5, 22 y 24, en el sector sur de la ciudad.

En este lugar, el Gobierno de Saltillo realizó labores para eliminar la maleza y los desechos acumulados, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud pública, al reducir la proliferación de insectos, roedores y posibles focos de infección; además de disminuir accidentes que pudieran presentarse por la falta de visibilidad o el deterioro de las áreas verdes.

Javier Díaz mencionó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal enfocada en fortalecer el tejido social en las colonias, además de incentivar el gusto por las actividades recreativas, deportivas y culturales entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas, a través de espacios limpios y bien cuidados.

De manera simultánea, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron acciones similares de limpieza y deshierbe en los espacios públicos del Centro Comunitario Zaragoza, ubicado entre las calles Laureles, Eucalipto y Álamo, al oriente de la ciudad.

Estas acciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Saltillo con el cuidado del medio ambiente, además de continuar con el fortalecimiento de esta red de espacios que brindan diferentes servicios, talleres de autoempleo, actividades culturales, académicas, deportivas y de desarrollo social en las distintas colonias de la capital de Coahuila.

Compromiso del Ayuntamiento con el medio ambiente y la comunidad

Sumado a esto, y para fomentar una mayor convivencia comunitaria, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron con limpieza general, deshierbe y poda las áreas de la plaza pública de la colonia La Madrid, ubicada entre las calles 12 de Octubre, Pablo Neruda y Sor Juana Inés de la Cruz.

Estas acciones forman parte de la respuesta del alcalde Javier Díaz González a las peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.

Asimismo, cuadrillas municipales continúan con los trabajos de limpieza profunda en distintos callejones del fraccionamiento Mirasierra.

El personal lleva a cabo el retiro de basura, desechos orgánicos y escombro acumulado en los pasillos ubicados entre las calles 23 y 21, así como entre las calles 2 y 4, de este sector habitacional.