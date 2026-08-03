Sigue Javier Díaz entregando obras

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la colonia Vista Alta para entregar trabajos de construcción de pavimento asfáltico en varias calles para beneficiar de manera directa a quienes viven en ese sector al sur de la ciudad.

Díaz González comentó que esta obra, en la que se invirtieron 3 millones 712 mil pesos, había sido solicitada por colonos de Vista Alta y se pudo concretar con el apoyo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de las y los saltillenses.

"La pavimentación de estas calles en Vista Alta es una gran obra que fue posible gracias al trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, cuando trabajamos de esta manera se tienen mejores resultados y así seguiremos en todos los sectores de Saltillo", apuntó el Alcalde de la ciudad.

Díaz González agregó que estas obras son muy importantes porque elevan la calidad de vida de las familias, además de brindarles mayor seguridad y una mejor movilidad.

El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, reconoció la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González en los diferentes sectores de Saltillo.

"En esta administración municipal se le sigue cumpliendo a la gente gracias al alcalde Javier Díaz González; a ese trabajo que realiza desde las colonias y cercano a la gente", expresó Elizondo Pérez.

Por su parte el diputado local electo, Álvaro Moreira Valdés, resaltó el trabajo que realiza todos los días el alcalde Javier Díaz González en los diferentes sectores de la ciudad para hacer de Saltillo una mejor ciudad.

"Agradezco al alcalde Javier Díaz González por el trabajo que hace al interior de las colonias; es un alcalde que escucha, que atiende y que resuelve las necesidades de la gente", comentó Moreira Valdés.

El director de Infraestructura y Obra Pública en el municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que se pavimentó la calle Tonalapa, entre Evolución a tope de calle; y calle Vista del Sur, entre Tiozano a tope de calle; en una extensión total de más de 475 metros lineales.

En representación de las y los vecinos de la colonia Vista Alta, Cristal Santos Sánchez, dijo que la pavimentación de estas calles trae muchos beneficios para quienes habitan en ese sector.

"La mera verdad esta pavimentación nos hacía muchísima falta; batallábamos un buen con las calles y hoy ver que la pavimentación ya es una realidad, nos llena de alegría y nos cambia la vida por completo", dijo Santos Sánchez.

En el evento también estuvo presente el regidor del Ayuntamiento, Mario Mata Quintero; el dirigente estatal de la UNTA, José Luis López Cepeda; integrantes del Comité Pro Obra, funcionarios municipales, así como vecinas y vecinos de ese sector.