Disminuyen riñas en Saltillo: Miguel Ángel Garza informa sobre operativos

SALTILLO, Coah.- Los reportes de riñas disminuyeron durante el pasado fin de semana en distintos sectores de Saltillo, informó Miguel Ángel Garza, comisionado de Seguridad Pública.

El funcionario señaló que los conflictos entre particulares suelen incrementarse durante los meses de mayor calor y ante el consumo de bebidas alcohólicas.

Como parte de los operativos para inhibir la ingesta de alcohol en la vía pública, 28 personas fueron detenidas durante el fin de semana. Con ello, suman 297 detenidos en las últimas ocho semanas.

Garza explicó que los dispositivos se concentran principalmente en sectores donde vecinos han reportado reuniones con consumo de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche.

Indicó que en las riñas participan personas de diferentes edades, incluidos menores, mientras que también han sido puestos a disposición del Ministerio Público individuos de entre 18 y 35 años.

La Comisaría mantendrá la vigilancia durante los próximos meses, particularmente ante la llegada de posadas, fiestas y reuniones de fin de año.

En los operativos participan elementos de la Comisaría de Seguridad, Grupo de Reacción Sureste, Protección Civil, Alcoholes y Desarrollo Urbano.