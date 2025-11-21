Saltillo entrega nuevo pavimento asfáltico en Ciudad Las Torres

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno a cargo de Javier Díaz González entregó a las y los vecinos de la colonia Ciudad Las Torres la construcción de un nuevo pavimento de concreto asfáltico, una obra que mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en este sector del poniente de la ciudad.

Esta obra forma parte del compromiso permanente del Alcalde de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de llevar infraestructura de calidad al interior de barrios y colonias, en los diferentes sectores de la ciudad.

¿Qué beneficios trae la nueva obra?

En representación del alcalde Javier Díaz, el regidor, Eduardo Medrano Aguirre, mencionó que este nuevo pavimento brinda una superficie de rodamiento más uniforme, lo que facilita el tránsito vehicular, reduce tiempos de traslado y disminuye el desgaste de los automóviles.

"Esta era una obra que las y los vecinos de la calle Atenea requerían desde hace muchos años, y que ahora ya disfrutan y les brinda una mayor plusvalía a sus hogares", expresó Medrano Aguirre.

Esta obra a cargo de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, en la que se invirtió un poco más de 860 mil pesos, constó de trabajos de nivelación de terracería, construcción de pavimento de concreto asfáltico y su nivelación, además de la edificación de cordones cuneta y renivelación de brocales, entre otros, con una longitud total de 96 metros lineales.

¿Cómo impacta la seguridad vial en la colonia?

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, resaltó que la obra contribuye a aumentar la seguridad vial, al eliminar baches y desniveles que representaban riesgos tanto para automovilistas como para peatones.

"Las familias de Ciudad Las Torres podrán transitar a pie o en auto con mayor tranquilidad y comodidad, además de contar ahora con un mejor acceso a comercios, escuelas y servicios en la zona", afirmó.

A su vez, las y los vecinos agradecieron al Municipio y al Estado por atender una necesidad importante de la colonia y reconocieron los beneficios que traerá esta infraestructura para las familias.

En este evento estuvieron presentes además representantes del programa Mejora Coahuila, así como del Comité Pro Obra de la colonia Ciudad Las Torres, así como vecinas y vecinos del sector..