Cabildo de Saltillo aprueba recargos de 1 peso en impuestos

Saltillo, Coah.- El Cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobó por unanimidad el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año en el pago del impuesto predial.

La Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos presentó el dictamen relativo al otorgamiento de este estímulo fiscal, que estará vigente del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2026.

El estímulo contempla también el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto sobre Mercados y Servicio de Tránsito.

Además, se incluyen los conceptos relativos a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, sanciones administrativas y fiscales, expedición de licencias y/o refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, así como los provenientes de la ocupación de las vías públicas.

Se aprobaron los informes de los estados financieros correspondientes al mes de septiembre de 2026 y el de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre de 2026, presentados por la Tesorería Municipal.

Durante la sesión se presentaron los informes de los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal, relativos al avance de gestión financiera y al informe de actividades del tercer trimestre de 2026.

Las y los integrantes del Cabildo aprobaron también diferentes dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relativos a la inclusión del giro de vivero en la tabla de compatibilidades de usos y destinos de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 2020; la nomenclatura de una plaza en la colonia Latinoamericana, proponiendo el nombre de "Plaza Scout"; así como cambios de uso de suelo.

En el marco del Día Municipal de las Personas de Talla Pequeña, el alcalde Javier Díaz refrendó su compromiso y el de la administración municipal para impulsar políticas públicas incluyentes y construir un Saltillo con más respeto, igualdad y oportunidades para todas y todos.

Cynthia Molano Serna, funcionaria municipal, activista y presidenta de la asociación Gente Pequeña en Coahuila A. C., mencionó que esta fecha representa la lucha por la dignidad, la igualdad y el reconocimiento de sus derechos.

"Saltillo hizo historia al convertirse en el primer municipio del país en reconocer esta fecha, marcando un precedente en materia de inclusión y civilización. En la actual administración municipal hay personas de talla pequeña que forman parte de los equipos de trabajo, demostrando que la inclusión laboral es posible y que nuestras capacidades van más allá de nuestra estatura", puntualizó.