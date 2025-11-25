Javier Díaz González entrega obra de rehabilitación de pavimento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González continúa llevando obras a todos los sectores de la ciudad y ahora entregó una rehabilitación de pavimento al sur poniente de Saltillo, obra que beneficiará a cientos de habitantes.

La intervención se realizó en la calle Felipe Berriozábal, entre Miguel Negrete y Carlos Pacheco, en la colonia Providencia.

"Aquí andamos, cumpliendo compromisos. Entregamos una obra que iniciamos en octubre y que servirá para mejorar de manera importante el flujo vehicular en esta calle. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos mejorando la calidad de vida en Saltillo", afirmó el Presidente Municipal.

Díaz González señaló que en esta rehabilitación se invirtieron más de 1.2 millones de pesos, aplicados en 3 mil 283 metros cuadrados de concreto asfáltico.

"Sigamos chambeando juntos, cumpliendo compromisos y realizando hechos que se notan", destacó.

¿Cuál es el objetivo de la obra?

Por su parte, Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, explicó que el objetivo fue mejorar la circulación vehicular en la zona, brindando una mejor calidad de vida a las y los vecinos de Providencia y colonias aledañas que utilizan esta vialidad para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades diarias.

"Los trabajos incluyeron limpieza y retiro del material producto del barrido, bacheo profundo, riego de liga para asegurar la adherencia de la carpeta asfáltica, la colocación de carpeta de 5 centímetros de espesor y la renivelación de brocales existentes", detalló.

¿Qué opinan los beneficiarios de la obra?

En representación de las y los beneficiarios, Juan Carlos Salazar agradeció al alcalde por hacer posible esta obra que impactará directamente en la movilidad de la zona.

"Reconocemos que es una inversión muy significativa, pero también representa la respuesta a una necesidad que por años se había postergado y que hoy, por fin, se convierte en una realidad", expresó.

Durante la entrega estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; el primer regidor Mario Mata Quintero; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; así como vecinas y vecinos del sector.