Saltillo se prepara para el Mundial 2026: Aumento en turismo

SALTILLO, Coahuila.- A pocos días del inicio de las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, Saltillo comienza a reflejar el impacto turístico del evento con un crecimiento significativo en la demanda de hospedaje. El alcalde Javier Díaz González informó que las reservaciones hoteleras para los meses de junio y julio muestran un comportamiento superior al registrado en temporadas similares de años anteriores. De acuerdo con los reportes más recientes del sector, la ocupación presenta un aumento aproximado del 30 por ciento. El edil atribuyó este resultado a las estrategias de promoción turística desarrolladas en coordinación con autoridades y operadores de Nuevo León, así como al interés que han despertado las actividades programadas en la región con motivo de la justa deportiva internacional.

Díaz González explicó que una parte de los visitantes se alojará en Monterrey y aprovechará su estancia para realizar recorridos turísticos por Saltillo y municipios de la Región Sureste. Sin embargo, también se prevé una importante afluencia de personas que permanecerán directamente en la ciudad. En este contexto, el Ayuntamiento confirmó que todo se encuentra preparado para la realización del Fut Fest 2026, evento que servirá como punto de encuentro para aficionados y familias durante el arranque de la Copa del Mundo. La inauguración está programada para el 11 de junio con la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica, mientras que a partir del día siguiente comenzarán las presentaciones artísticas y actividades recreativas.

La agenda contempla espacios deportivos, expresiones culturales, juegos mecánicos, muestras gastronómicas y la participación de comercios locales, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral a residentes y visitantes. Entre los espectáculos musicales destaca la presentación del grupo Bronco, programada para el 12 de junio, además de otros eventos que se desarrollarán a lo largo de la celebración. Las autoridades municipales señalaron que esta serie de actividades busca consolidar a Saltillo como un destino turístico estratégico en el norte del país, además de fortalecer la economía local mediante la generación de empleo temporal y el incremento en el consumo de bienes y servicios. El crecimiento en la ocupación hotelera, concluyó el alcalde, representa una señal positiva sobre la confianza de los visitantes y el potencial de la ciudad para recibir eventos de gran escala.