SALTILLO, Coah.- Saltillo será una de las tres sedes nacionales del Torneo Panamericana 2026, competencia de fútbol 7 que dará a niñas, niños y jóvenes deportistas la oportunidad de avanzar en el proceso rumbo al Mundial Infantil y Juvenil 2027.

El certamen se realizará el 12 y 13 de diciembre en la capital de Coahuila, donde participarán equipos de distintos municipios del estado, Nuevo León y otras entidades.

Carlos Armando Barajas Sarmenta, presidente de la Formación Mexicana de Fútbol 7 AC, informó que esta competencia forma parte de una ruta nacional que busca ampliar las oportunidades para los jugadores mexicanos y acercarlos a experiencias deportivas internacionales.

El Mundial Infantil y Juvenil está programado del 21 al 25 de julio de 2027 en la Ciudad de México, sede a la que se trasladará el encuentro para recibir a un mayor número de equipos.

Durante la presentación del torneo, Barajas Sarmenta explicó que la organización busca facilitar la participación de menores que enfrentan dificultades para competir fuera del país, además de impulsar su desarrollo deportivo y personal.

Señaló que Saltillo cuenta con talento futbolístico y recordó que anteriormente se han realizado campamentos y visorias en la entidad para integrar jugadores a las selecciones mexicanas.

La ruta Panamericana 2026 comenzó en Morelia, Michoacán, con actividades programadas para el 28 y 29 de noviembre. Después de Saltillo, continuará en Puebla, Puebla, del 18 al 20 de diciembre.

El torneo contempla seis categorías infantiles y juveniles, con jugadores nacidos entre 2008 y 2019. También participarán como invitados deportistas de las categorías 2020-2021 y femenil libre, aunque estas no competirán como parte del proceso mundialista.

Como muestra de la presencia coahuilense en las selecciones nacionales, durante el anuncio estuvo Carlos Mariano Porte Rodríguez, jugador seleccionado mexicano. Barajas Sarmenta mencionó también a otros tres jóvenes originarios de Piedras Negras que forman parte de las representaciones nacionales, pero no pudieron asistir a la presentación.

En el acto participaron Edgar Omar Fuentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo; Aldo Enrique Castillo, director regional zona noreste de la Formación Mexicana de Fútbol 7, y Miguel Ángel Cuéllar Martínez, director del corporativo Alcón.