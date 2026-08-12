Marimar Treviño presenta iniciativa sobre salud mental en Coahuila

SALTILLO, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, la diputada Marimar Treviño adelantó que la próxima semana presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa relacionada con la salud mental, con énfasis en la depresión posparto.

La legisladora señaló que la salud mental ha sido una de sus prioridades, tanto para jóvenes como para adultos, y explicó que será posteriormente cuando dé a conocer los detalles de la propuesta.

Treviño destacó que mantiene un diálogo constante con jóvenes de distintos grupos y que ha participado en diversas actividades para conocer de primera mano sus necesidades y llevar sus inquietudes al Congreso.

"Constantemente escuchamos sus necesidades para presentarlas en el Congreso", señaló la diputada, al recordar que un día antes jóvenes de diferentes organizaciones acudieron al Poder Legislativo.

Además, Treviño hizo énfasis en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los lactarios en los centros de trabajo.

Explicó que, aunque existen normas que contemplan facilidades para las madres lactantes, estas no siempre se respetan.

Ante esta situación, consideró necesario reforzar la difusión de la normativa entre las empresas y trabajar de manera coordinada con organismos empresariales para promover espacios adecuados para las mujeres lactantes.

Treviño recordó que anteriormente fue presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, lo que, dijo, le permitió establecer una buena relación con organismos como Coparmex, Canacintra y Canirac.

La diputada planteó que estos vínculos pueden contribuir a que las empresas conozcan y apliquen las disposiciones correspondientes, además de contar con espacios adecuados para mujeres lactantes, tanto colaboradoras como visitantes.