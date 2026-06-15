Actividades familiares y salud pública en la Ruta Recreativa de Saltillo

Saltillo, Coah.- De nueva cuenta, cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa, donde encontraron un espacio ideal para la convivencia, la activación física y actividades para toda la familia.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cada semana diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo se coordinan para ofrecer diversas activaciones y servicios a quienes participan en este paseo dominical.

Como parte de las actividades, se instaló nuevamente una mesa de intercambio de estampitas del fútbol internacional, dinámica que ha tenido una excelente respuesta por parte de la afición desde su puesta en marcha.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo de atención, donde ofreció servicios gratuitos como consulta médica general, detección de diabetes e hipertensión, además de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

A lo largo del circuito habilitado sobre el bulevar Venustiano Carranza, se observó a personas caminando, trotando, paseando en bicicleta o patines, ya sea de manera individual, en familia o acompañadas de sus mascotas.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que a partir del próximo domingo 21 de junio la Ruta Recreativa operará en horario de verano, de 6:30 a 11:30 de la mañana, hasta nuevo aviso.