Diócesis de Saltillo anuncia Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla

SALTILLO, COAH.- La Diócesis de Saltillo presentó el programa oficial del Novenario y la Fiesta Patronal del Santo Cristo de la Capilla, que se celebrarán del 28 de julio al 7 de agosto bajo el lema "Tú eres nuestro Rey", mientras que la sexta edición del Santo Cristo Fest extenderá sus actividades culturales hasta el 3 de septiembre.

Durante una rueda de prensa, el obispo de Saltillo, Hilario González; la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte; y el párroco de la Catedral de Santiago Apóstol, Juan Manuel Ledezma, dieron a conocer el calendario de celebraciones religiosas, culturales y artísticas que se desarrollarán en la Catedral de Santiago Apóstol y otros espacios del Centro Histórico.

Las actividades iniciarán el 27 de julio con la ceremonia de descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla, su traslado solemne a la Catedral y la apertura de la veneración para los fieles. El novenario se llevará a cabo del 28 de julio al 5 de agosto con misas programadas a las 5:30, 7:00, 8:30 y 10:00 horas; 12:00 horas; y 17:00, 18:30 y 20:00 horas. Además, se realizarán confesiones, rosarios, adoración al Santísimo y peregrinaciones diarias con salida desde la Plaza Nueva Tlaxcala.

La Fiesta Patronal se celebrará el 6 de agosto, con el mismo horario de misas, además de rosarios, bendiciones y las tradicionales Mañanitas al Santo Cristo durante la madrugada. El 7 de agosto se efectuará una misa de acción de gracias por los colaboradores y benefactores del Santo Cristo, programada a las 12:00 horas, seguida por la ceremonia de ascenso de la imagen, con la que concluirán las festividades y el Santo Cristo regresará a su lugar habitual en la Capilla del Santo Cristo.

De manera paralela, el Santo Cristo Fest 2026 ofrecerá un programa cultural integrado por proyecciones sobre la fachada de la Catedral de Santiago Apóstol, conferencias, paneles sobre la historia y la devoción al Santo Cristo de la Capilla, conciertos de campanas, caminatas de peregrinación, recorridos místicos, un rosario operístico y una serenata el 5 de agosto. El festival concluirá el 3 de septiembre con el concierto "Santo Cristo en México", a cargo de la Ópera de Coahuila.

La imagen del Santo Cristo de la Capilla, de origen colonial y con más de tres siglos de historia, es considerada uno de los principales símbolos de la fe católica en Saltillo y una de las devociones religiosas más representativas del norte del país.