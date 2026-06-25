Sari Pérez Cantú firma Pacto Coahuila 2026 para impulsar empleo en Frontera

SALTILLO, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, participó en la firma del Pacto Coahuila 2026, acuerdo promovido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la estabilidad laboral, la competitividad y el desarrollo económico en las distintas regiones del estado.

Durante el encuentro participaron autoridades estatales, representantes de la iniciativa privada, organismos empresariales, sindicatos y alcaldes de diversos municipios, con el objetivo de consolidar una agenda común enfocada en la generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones laborales en Coahuila.

El Pacto Coahuila contempla cinco ejes fundamentales: el respeto al Estado de Derecho y la preservación del empleo; el equilibrio entre la vida laboral y familiar; la capacitación permanente de las y los trabajadores; el impulso al trabajo digno; y el fortalecimiento de la equidad en los derechos laborales.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez destacó que la coordinación entre gobierno, empresarios y trabajadores ha sido determinante para que Coahuila mantenga indicadores sobresalientes en seguridad, desarrollo económico y generación de empleo.

El mandatario estatal señaló que este modelo de colaboración ha permitido consolidar a la entidad como uno de los estados más competitivos del país y con mejores condiciones para la atracción de inversiones.

Por su parte, la alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando acciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleos para las familias fronterenses. "En Frontera seguiremos haciendo equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con las empresas y todos los sectores para impulsar el desarrollo de nuestra región y seguir construyendo una ciudad con más oportunidades", expresó.

La edil destacó que la participación de Frontera en el Pacto Coahuila fortalece la coordinación regional para mantener a la Región Centro como un destino atractivo para la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de las familias.