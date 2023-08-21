Se mata por desempleo

SALTILLO, COAH.- Luego de quedarse sin trabajo y no conseguir ningún otro, un hombre de 42 años identificado como Edgar, se sumergió en la adicción al cristal, con lo que la depresión que padecía empeoró y la tarde de este lunes se quitó la vida en su vivienda ubicada en la Colonia Bellavista.

De acuerdo a sus familiares, Edgar tenía varios meses buscando una oportunidad laboral sin éxito y poco a poco fue creciendo su adicción a las drogas, particularmente al cristal; así como su depresión y ansiedad.

El hoy occiso había pasado la mañana en su habitación en una vecindad de la Calle Reforma de la mencionada colonia y fue poco después de las dos de la tarde que uno de sus tíos fue a buscarlo, pero lo encontró colgado de una de las vigas del inmueble; de inmediato lo bajó para reanimarlo, pero Edgar ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se hizo el reporte, arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, mismos que conformaron el deceso, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal para dar la indicación de trasladar el cuerpo a la SEMEFO, en Saltillo y posteriormente, entregarlo a sus familiares.