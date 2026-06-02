SEAES busca mejorar la calidad educativa en universidades de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y garantizar que las instituciones de educación superior cumplan con los estándares nacionales, representantes de universidades tecnológicas y politécnicas del país participaron en un diálogo encabezado por el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).

Durante la sesión virtual denominada "Generación Pionera del SEAES: Diálogo con las Universidades Tecnológicas y Politécnicas", se abordaron los lineamientos, estrategias y acciones que las instituciones deberán seguir para cumplir con los indicadores establecidos dentro del modelo nacional de evaluación.

Estos procesos son fundamentales para las universidades, ya que permiten revisar y fortalecer aspectos académicos, administrativos y de gestión, además de garantizar que los programas educativos respondan a las necesidades sociales y productivas del país. La preparación previa implica la recopilación de evidencias, la revisión de procesos internos y la elaboración de mecanismos que permitan demostrar la calidad y pertinencia de la oferta educativa.

Durante el encuentro se definió una ruta de trabajo que facilitará el cumplimiento ordenado de los requisitos establecidos por el SEAES, organismo encargado de coordinar la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior en México.

La etapa de planeación y autoevaluación resulta clave para que las universidades identifiquen áreas de oportunidad, fortalezcan sus buenas prácticas y consoliden una cultura de mejora continua que impacte directamente en la formación de los estudiantes.

Además, obtener el reconocimiento del SEAES representa un respaldo a la calidad de los servicios educativos que ofrecen las instituciones y a su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo social.

En este esfuerzo nacional participa la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), cuyo rector, Sergio Guadarrama, formó parte de los trabajos realizados junto con directivos de otras universidades tecnológicas y politécnicas del país.