Secretaría de Educación Coahuila asigna escuelas para 2026-2027

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer que a partir de este lunes 8 de junio las familias podrán consultar la escuela asignada a los estudiantes que ingresarán a educación básica durante el ciclo escolar 2026-2027.

Desde las 9:00 de la mañana quedó habilitada la plataforma donde se publicaron los resultados del proceso de preinscripciones efectuado el pasado mes de febrero, permitiendo a madres, padres de familia y tutores conocer el plantel que les fue asignado a sus hijas e hijos para el próximo periodo escolar.

La dependencia informó que la consulta se realiza mediante el portal www.inscripciones.org. Para acceder a la información es necesario capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno, así como la clave RICE o matrícula escolar que aparece en el comprobante de preinscripción.

Con la difusión de estos resultados concluye una de las etapas fundamentales de organización educativa en la entidad, ya que permite definir la distribución de estudiantes en los distintos planteles y niveles de educación básica para el siguiente ciclo escolar.

Las autoridades educativas exhortaron a las familias a verificar oportunamente la asignación correspondiente y mantenerse informadas sobre los requisitos y fechas que cada institución establezca para formalizar el proceso de inscripción.

La asignación de escuelas forma parte de la planeación estatal encaminada a garantizar espacios educativos suficientes y una adecuada atención a la demanda escolar en todas las regiones de Coahuila para el ciclo 2026-2027.