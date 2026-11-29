SALTILLO, COAH.- Un total de 789 mujeres interrumpieron voluntariamente su embarazo en Coahuila durante 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, que contabilizó los procedimientos realizados en centros médicos hasta el 16 de noviembre.

El registro comprende a mujeres de diferentes edades y municipios que solicitaron este servicio por decisión propia, conforme a las disposiciones legales vigentes en la entidad.

En Coahuila, la interrupción voluntaria del embarazo quedó despenalizada en 2021, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el artículo 196 del Código Penal estatal, que establecía penas de uno a tres años de prisión para las mujeres que abortaran voluntariamente y para quienes practicaran el procedimiento con su consentimiento.

La resolución judicial eliminó la posibilidad de criminalizar a las mujeres por decidir interrumpir un embarazo.

Actualmente, el procedimiento puede solicitarse durante las primeras 12 semanas de gestación, sin que sea necesario exponer o justificar los motivos de la decisión.

La determinación de la SCJN derivó de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, mediante la cual se declaró inválido el artículo que contemplaba las sanciones penales.

Los 789 casos registrados durante el año muestran la utilización de este servicio en las unidades médicas de Coahuila, donde las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo dentro del periodo establecido por la legislación.