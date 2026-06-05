Regresa a su hábitat oso negro capturado en calles de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Luego de ser capturado de manera segura tras su presencia en diversos sectores de Saltillo, un ejemplar de oso negro fue liberado en un hábitat adecuado para su especie, una vez que se confirmó que se encontraba en condiciones óptimas de salud.

Autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente informaron que, tras su aseguramiento, el animal recibió atención médica especializada, así como una valoración integral y un periodo de observación para garantizar su bienestar y capacidad de supervivencia en vida silvestre.

Después de concluir satisfactoriamente estos procedimientos, el ejemplar fue reubicado y liberado en una zona apta para su desarrollo, contribuyendo a la conservación de esta especie emblemática de Coahuila.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de mantener una distancia segura ante cualquier avistamiento de osos negros y evitar intentar acercarse o alimentarlos, ya que esto puede representar un riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre a las instancias correspondientes para que personal capacitado pueda intervenir de manera adecuada.