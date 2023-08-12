Seguridad da certeza a los inversionistas

SALTILLO, COAH.- Resultado del compromiso en el tema de seguridad, que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha tenido durante toda su Administración, hoy Coahuila es un estado con gran desarrollo económico y social, y sus indicadores están más sólidos que nunca.

Como muestra de lo anterior, en lo que va de 2023 en el estado se han registrado y anunciado 50 nuevos proyectos de inversión, cifra a la que se llegó con el proyecto inmobiliario Santolivo, que se instalará en Parras de la Fuente.

Además, la Secretaría de Economía del Estado señaló que se acaba de concretar una nueva inversión, con lo que se llega a 51 nuevos proyectos asegurados en el año.

“Ahora todos nuestros indicadores son buenos. La seguridad que entre todos los coahuilenses hemos logrado, aunado al Estado de Derecho y a la competitividad, son factores que dan certeza a los inversionistas cuando eligen a Coahuila como destino de su capital”, mencionó Riquelme Solís.

El Mandatario estatal señaló que estos 51 proyectos de inversión ascienden a un monto de 2,457 millones de dólares y se prevé que, una vez operando, generarán 28 mil 300 empleos.

“De los 51 proyectos de inversión concretados en Coahuila, 16 han sido inauguraciones; 18 han sido anuncios de inversión de nuevas empresas; 7 han sido anuncios de expansión de empresas ya instaladas, y 10 han sido colocación de primera piedra”, informó.

Miguel Riquelme indicó que para el año en curso destaca que todas las regiones han captado al menos un proyecto de inversión, ya sea anuncio, inauguración o anuncio de expansión.

“Coahuila es un estado fuerte que oferta a las empresas una mano de obra calificada y reconocida por su calidad y capacidad a nivel nacional e internacional. Con la creación del nuevo Clúster de la Electro Movilidad, tenemos una gran oportunidad de seguir mejorando en inversiones, empleo y desarrollo social en todas las regiones de la entidad”, destacó el Gobernador de Coahuila.

Por su parte, Claudio Bres Garza, titular de Economía del Estado, mencionó que en el desglose por región, en 2023 la Región Sureste registra 32 proyectos de inversión; La Laguna 8 proyectos; la Centro 5 proyectos; la Norte 5 proyectos; y la Carbonífera un proyecto.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018 - 2023

En lo que va de la Administración de Miguel Ángel Riquelme se tiene un registro de 241 proyectos de inversión en toda la entidad, mencionó Bres Garza.

Agregó que estos proyectos ascienden a un monto de inversión de 12,573 millones de dólares, y se prevé que generen 107,486 empleos, una vez que operen al 100 por ciento.

Los proyectos se distribuyen de la siguiente manera por región: 8 en la Región Carbonífera; 27 en la Centro; 46 en La Laguna; 29 en la Norte y 131 en la Región Sureste.

Claudio Bres abundó que en la distribución por tipo: 164 son nuevos proyectos y 77 expansiones de empresas ya establecidas en la entidad.