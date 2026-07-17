Jericó Abramo Masso exige combatir la delincuencia en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, sostuvo que uno de los principales retos del Gobierno de México es impedir que servidores públicos con presuntos vínculos con la delincuencia organizada permanezcan en cargos de autoridad, al tiempo que llamó a fortalecer la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad.

El legislador señaló que la relación con el principal socio comercial del país demanda resultados concretos en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y la cooperación bilateral, además de garantizar que las instituciones estén libres de funcionarios relacionados con grupos delictivos.

Abramo Masso afirmó que en los últimos años se han hecho públicos diversos señalamientos contra autoridades emanadas de Morena, los cuales, dijo, deben ser investigados por las instancias competentes.

Como ejemplo mencionó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes, indicó, han enfrentado acusaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El diputado consideró que el país debe eliminar cualquier expresión de corrupción y romper los vínculos entre la actividad política y el crimen, ya que, a su juicio, será difícil reducir delitos como la extorsión, el secuestro y la violencia mientras existan autoridades que no apliquen la ley.

En relación con la estrategia de seguridad del Gobierno federal, reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado modificaciones respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador, mediante acciones dirigidas contra objetivos prioritarios y un mayor despliegue institucional en zonas con altos índices de violencia.

Sin embargo, advirtió que esos esfuerzos serán insuficientes si los gobiernos estatales no mantienen una colaboración efectiva con las instituciones responsables de la seguridad pública.

Finalmente, destacó que en Coahuila existe coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Gobierno de México para preservar la paz y la seguridad, al señalar que la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno es indispensable para enfrentar a la delincuencia.