Universidad Tecnológica de Coahuila amplía su oferta educativa en línea: nuevas carreras

SALTILLO, COAH.- Sergio Guadarrama Cortés, Rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, destacó el crecimiento de la matrícula, y añadió que la expansión más importante se está registrando en la modalidad mixta y en línea, estrategia que busca ampliar la cobertura educativa y responder a las nuevas necesidades de formación profesional.

Recordó que durante el año pasado se incorporaron las carreras de Automotriz, Automatización y Nanotecnología bajo este esquema, mientras que actualmente se trabaja en la preparación de cuatro nuevas especialidades que comenzarían a ofrecerse a partir de septiembre: Procesos Productivos, Mercadotecnia, Logística y Gestión Ambiental.

Con esta ampliación, dijo, la universidad pasaría de tres a siete programas impartidos en línea, lo que representaría aproximadamente el 22 por ciento de la oferta educativa total de la institución.

El Rector señaló que la educación superior debe adaptarse a los avances tecnológicos y replantear sus modelos de crecimiento, priorizando la inversión en herramientas tecnológicas sobre la construcción de nuevos espacios físicos.

Guadarrama Cortés indicó que esta modalidad permite atender no solamente a estudiantes de distintas regiones de Coahuila, sino también a personas de otros estados e incluso del extranjero. Asimismo, representa una alternativa para trabajadores de la industria y servidores públicos que cuentan con experiencia profesional, pero que no tuvieron la oportunidad de obtener un título universitario o que desean cursar una segunda licenciatura.

"Tenemos que entrar a la dinámica de las nuevas tecnologías porque son las que han transformado la forma de vivir, trabajar y desarrollarse de las sociedades. Las universidades tecnológicas no pueden quedarse atrás", expresó.

Respecto al proceso de admisión, informó que durante la segunda etapa se registraron mil 261 aspirantes que ya presentaron examen de ingreso. Ante ello, se abrirá una tercera etapa de admisiones para quienes no pudieron participar anteriormente.

Las proyecciones de la institución apuntan a superar la captación de alumnos del año pasado, con una expectativa de entre mil 350 y mil 400 estudiantes de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar.