SNTE refuerza seguridad en escuelas de Saltillo tras agresiones

SALTILLO, COAH.- Ante recientes hechos de violencia registrados en planteles educativos del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impulsa acciones para fortalecer la seguridad y la convivencia pacífica dentro de las comunidades escolares.

Guadalupe Adolfo Salinas Garza, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 5, señaló que recientemente en Saltillo se presentó un caso de agresión de un alumno hacia un maestro y un subdirector, situación que refleja la necesidad de reforzar estrategias que promuevan el respeto dentro de las escuelas.

Explicó que el líder nacional del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, ha impulsado un programa que será implementado próximamente con el objetivo de proteger tanto a docentes como a estudiantes. "El propósito es brindar tranquilidad a quienes forman parte de la comunidad escolar. Padres de familia, alumnos y maestros debemos trabajar juntos para reflejar no sólo una educación de calidad, sino también valores y respeto", expresó.

Salinas Garza indicó que estas acciones buscan fortalecer la convivencia dentro de los planteles mediante la promoción de la llamada "cultura de la paz", una estrategia educativa que pretende fomentar el respeto entre los estudiantes y prevenir conductas violentas.

Detalló que este programa se desarrolla principalmente dentro de las aulas mediante actividades formativas organizadas por los propios docentes, como dinámicas, mensajes visuales, pancartas y la utilización simbólica de banderas blancas, con el objetivo de reforzar valores como la tolerancia y el respeto.

Asimismo, destacó que la participación de los padres de familia es fundamental para fortalecer estos esfuerzos. "La comunidad escolar debe involucrarse en conjunto, pero principalmente los alumnos y maestros son quienes impulsan estas acciones dentro de las escuelas", comentó.

Respecto a la situación de inseguridad en algunas regiones del país, particularmente en estados donde la violencia vinculada al crimen organizado se ha incrementado, el representante sindical señaló que la prioridad es salvaguardar la integridad de los docentes. Explicó que, cuando un maestro se encuentra en una situación de riesgo, se solicita el cambio de adscripción como una medida preventiva para evitar posibles agresiones. "En esos casos lo más importante es proteger la integridad física y emocional del trabajador de la educación", subrayó.

Aunque reconoció que existen entidades donde las condiciones de seguridad son más complicadas, destacó que en Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad que permite el desarrollo de las actividades educativas con mayor estabilidad. Finalmente, reiteró que el compromiso de los docentes es educar tanto dentro como fuera del aula, siendo ejemplo para los estudiantes y contribuyendo a la construcción de una sociedad con menos violencia.