Sostienen indicadores bases sólidas: MARS

RAMOS ARIZPE, COAH.- "Hoy los indicadores de Coahuila están sostenidos con bases sólidas y firmes", destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante la ceremonia de inauguración de la planta de Jiaxipera, empresa de capital chino que invierte 60 millones de dólares y la generación de 600 empleos, evento en el que estuvo acompañado por el alcalde de José María Morales Padilla.

Al dirigirse a los directivos de esta empresa, dedicada a la producción de compresores para refrigeradores, agradeció su confianza y la decisión de instalar en Coahuila esta empresa global que, dijo, viene a fortalecer el Clúster de Electrodomésticos.

Reiteró que esta y las demás empresas instaladas en Coahuila debe estar tranquilas por la transición que en estos momentos se lleva a cabo de manera responsable: "Ustedes como empresa seguirán contando con el apoyo del Gobierno del Estado una vez que tome protesta el Gobernador Electo, Manolo Jiménez Salinas".

Riquelme Solís señaló que la competitividad de Coahuila es sostenida por indicadores que nos dan nuestra fortaleza en materia de desarrollo económico, como es la seguridad, la estabilidad que genera la fuerza laboral, el sistema educativo y las políticas públicas a favor de las familias coahuilenses.

"Los proyectos que han llegado a Coahuila en los últimos meses consolidan, sin lugar a dudas, el desarrollo que teníamos impulsando muchos años en las cinco regiones de la entidad; por ende, hoy somos de los estados más seguros de México, de los más competitivos; somos el segundo más exportador y el cuarto Estado que más aporta al PIB industrial", mencionó.

Expresó, además, que los indicadores se construyen teniendo una hegemonía en todos los sectores públicos y privados, en conjunto con la sociedad, pero que solamente se vuelven sólidos cuando hay un círculo virtuoso en materia de promoción económica y de generación de empleo.

Destacó que la mano de obra calificada de Coahuila es hoy uno de los atractivos para la generación de empleo.

"Quiero agradecer su decisión y reiterarles el apoyo de mi Gobierno hasta el último día, y estoy seguro que también lo tendrán del nuevo Gobierno", indicó el gobernador Miguel Riquelme.

El alcalde José María Morales resaltó que en Coahuila hay Estado de Derecho y reglas claras para la inversión; además, dijo que el gobernador Miguel Riquelme ha construido las condiciones propicias en seguridad, estabilidad laboral y social, que han permitido consolidar la planta productiva y reafirmar el potencial industrial de Coahuila y Ramos Arizpe.

Por su parte, Claudio Bres Garza, titular de la Secretaría de Economía del Estado, informó que en su primera fase, Jiaxipera producirá 2 millones de compresores, con meta de 6 millones en una tercera fase.

En su intervención, Haidong Jiang, Gerente General de Jiaxipera México, destacó el apoyo del Gobierno de Coahuila en la instalación y puesta en marcha de su empresa en un corto tiempo.

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Ming Zhong, president of China Meiling; Edna Dávalos, diputada local; Zaira Padilla Campos, Gerente Comercial DAVISA; Stefano Tiziani, VP Global Strategic Sourcing Whirlpool; Mike Mattes, Global Purchasing Senior Director Electrolux; Jorge Lionel Ramírez, VP y Chief Procurement Officer GEA; Feng Jiang, Director of the China Household Appliances Association.