SALTILLO, COAH.- Ante el aumento en el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, pese a que su venta está prohibida, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila exhortó a la población a evitar estas prácticas por las afectaciones que provocan en animales y personas sensibles a los ruidos intensos.

Susana Estens, titular de la dependencia, advirtió que las detonaciones repentinas de cohetes pueden generar consecuencias importantes en las mascotas y otros seres sintientes, por lo que consideró necesario reforzar tanto la regulación como las campañas de concientización ciudadana.

Explicó que, aunque el uso de fuegos artificiales forma parte de las costumbres de algunas celebraciones, es necesario establecer mecanismos de control a nivel municipal para supervisar su comercialización, distribución y utilización, tanto en eventos públicos como privados, mediante los permisos correspondientes.

La funcionaria también informó que existe una propuesta de ley que próximamente será presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ante el Congreso del Estado, con el propósito de fortalecer la protección y el bienestar de las mascotas y demás seres sintientes.

Estens señaló que las medidas legales deben acompañarse de una mayor responsabilidad social y una cultura de respeto entre vecinos, debido a que el uso de pirotecnia por parte de algunas personas puede afectar la tranquilidad y el bienestar de quienes las rodean, incluidos los animales.

Añadió que avanzar en la regulación de estos artefactos permitirá impulsar la conciencia colectiva sobre las consecuencias de su utilización y la importancia de construir espacios seguros y respetuosos para toda la población.